Kim Kardashian flet për lidhjen me Lewis Hamiltonin: M’i plotëson të 55 kriteret e partnerit ideal

Kim Kardashian ka folur për herë të parë për lidhjen me pilotin e Formula 1, Lewis Hamilton, duke zbuluar se është shumë e lumtur dhe se ai i plotëson të gjitha 55 kriteret që kishte në listën e partnerit ideal. Në episodin më të fundit të spektaklit “The Kardashians”, Kim nuk e përmendi Hamiltonin me…

ShowBiz

22/10/2026 16:39

Kim Kardashian ka folur për herë të parë për lidhjen me pilotin e Formula 1, Lewis Hamilton, duke zbuluar se është shumë e lumtur dhe se ai i plotëson të gjitha 55 kriteret që kishte në listën e partnerit ideal.

Në episodin më të fundit të spektaklit “The Kardashians”, Kim nuk e përmendi Hamiltonin me emër, por la të kuptohej qartë se po fliste për të.

Gjatë bisedës me nënën e saj, Kris Jenner dhe motrën Khloe, ajo zbuloi se është 44 për qind britanike, një përqindje që përkoi me numrin që Hamilton mban në makinën e tij të garave.

Më vonë, gjatë xhirimeve të filmit të saj të ri “The Fifth Wheel”, Kim bisedoi me kolegen Nikki Glaser për listën e cilësive që dëshiron te partneri.

Ajo i tregoi se personi me të cilin është lidhur i plotëson të gjitha 55 kriteret e saj, duke e cilësuar këtë si një ndjenjë të jashtëzakonshme.

Lidhja e Kardashian dhe Hamiltonit është përfolur që nga shkurti, ndërsa në prill ata e konfirmuan publikisht përmes Instagramit.

Që atëherë, çifti është parë gjithnjë e më shpesh së bashku, teksa Kim e ka mbështetur pilotin edhe gjatë garës së Formula 1 në Singapor, në fillim të tetorit.

Një burim pranë çiftit kishte deklaruar më herët për revistën People se ata kalojnë shumë mirë së bashku dhe se marrëdhënia e tyre duket e natyrshme.

Sipas burimit, fakti që njiheshin prej kohësh dhe ndajnë ambicie e synime të ngjashme jetësore ka ndikuar pozitivisht në lidhjen e tyre.

Para Hamiltonit, Kim ishte përfolur për një lidhje me Odell Beckham Jr., e në vitin 2022 kishte qenë në një marrëdhënie nëntëmujore me Pete Davidson.

Ajo ishte gjithashtu e martuar me reperin Kanye West nga viti 2014 deri në vitin 2021, me të cilin ka katër fëmijë.

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