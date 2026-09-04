KFOR zhvillon ushtrim të madh në Bondsteel, simulohet emergjencë me viktima të shumta
Personeli shumëkombësh i Komandës Rajonale Lindje (RC-E), pjesë e misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO-ja, ka zhvilluar një ushtrim të integruar për mbrojtjen e bazës dhe menaxhimin e një situate me viktima të shumta në Kampin Bondsteel. Sipas KFOR-it, ushtrimi kishte për qëllim testimin e aftësisë së pjesëtarëve për reagim të shpejtë ndaj kërcënimeve…
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Personeli shumëkombësh i Komandës Rajonale Lindje (RC-E), pjesë e misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO-ja, ka zhvilluar një ushtrim të integruar për mbrojtjen e bazës dhe menaxhimin e një situate me viktima të shumta në Kampin Bondsteel.
Sipas KFOR-it, ushtrimi kishte për qëllim testimin e aftësisë së pjesëtarëve për reagim të shpejtë ndaj kërcënimeve të simuluara dhe emergjencave në shkallë të gjerë.
Në ushtrim u përfshinë pjesëtarë të forcave shumëkombëshe, personel mjekësor, zjarrfikës dhe mjete të aviacionit. Ata praktikuan procedurat për mbrojtjen e forcës, transportimin e të lënduarve, trajtimin dhe evakuimin e tyre.
KFOR-i tha se trajnimi i përbashkët ka forcuar ndërveprueshmërinë ndërmjet njësive dhe ka rritur gatishmërinë për reagim ndaj situatave komplekse emergjente.
Misioni i NATO-s në Kosovë theksoi se vazhdon të zbatojë mandatin e përcaktuar me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, duke kontribuar në një mjedis të sigurt dhe të qetë dhe në lirinë e lëvizjes për të gjithë njerëzit në Kosovë.
KFOR-i shtoi se vepron në mënyrë të paanshme dhe në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe EULEX-in, në përputhje me rolet e tyre përkatëse në fushën e sigurisë.