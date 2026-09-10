Haziri:LDK-ja e voton me vota të plota një kandidat politik të saj për president
Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri ka deklaruar se LDK-ja do ta votonte me vota të plota një kandidat politik të saj. “Sipas rregullës së brendshme dhe sipas praktikës, kryetari i LDK-së, sepse dy kryetarë të LDK-së kanë qenë presidentë, Lumir Abdixhiku, në një marrëveshje politike, do të dilte kandidat i LDK-së dhe…
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Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri ka deklaruar se LDK-ja do ta votonte me vota të plota një kandidat politik të saj.
“Sipas rregullës së brendshme dhe sipas praktikës, kryetari i LDK-së, sepse dy kryetarë të LDK-së kanë qenë presidentë, Lumir Abdixhiku, në një marrëveshje politike, do të dilte kandidat i LDK-së dhe do t’i kishte 18 vota të LDK-së, duke përfshirë edhe votën e tij. Unë të siguroj, çdo kandidat të LDK-së thirrne, ju testone, bisedone. Lumir Abdixhiku, vetëm nëse s’kish dashur vetë, s’kish dashur vetë të kandidohej. Nesër, le të ulen zoti Kurti dhe zoti Abdixhiku, le të merren vesh për një president politik. LDK-ja e voton një kandidat, deputet të LDK-së, politik, kushdo qoftë ai, e voton me vota të plota”, deklaroi Haziri.
Tutje, Haziri tha se Vjosa Osmani ishte nominimi i tyre, megjithatë zgjedhjet e 28 dhjetorit nuk ua dhanë mundësinë që të shkonin në tavolinë me emrin e saj.
“Nominimi ynë për president ka qenë Vjosa Osmani, pas gjithë atij zhvillimi të 28 dhjetorit. Rezultati zgjedhor nuk na e dha këtë mundësi që ne të vinim në tavolinë për një president politik. Ne do ta nisnim me Vjosa Osmanin, por ajo është e para që tha se për emrin tim nuk duhet të thyhet partia. Sepse e ka ditur që Lëvizja Vetëvendosje e kushtëzon bashkëpunimin, se me pas mbështetjen e saj do ta kishte mbështetur 28 dhjetorin, s’ka pasur nevojë të shkojmë në zgjedhje hiç”, tha tutje Haziri në emisionin “Këndi i debatit”, në Tëvë1.
Ndër të tjera, Haziri tha se aktualisht, për këtë raport që është tash mes dy partive, ato po flasin për një palë të tretë.
“Por, këtë raport tash që është, dy parti politike po flasin për palën e tretë. Pse nuk e nxorëm në debat, me thënë: ne i kemi 10 emra, urdhëroni, debatoni një javë ditë, shoqëria kosovare, votoni për këta emra. Dhe në fund vendosin. Ose partitë politike kanë mundur të vijnë me një emër më të mirë e më të pranueshëm për me votu. Kishin rënë në provim deputetët që s’e kishin votuar.
Na vetë, s’i kemi treguar askujt, s’kemi folur me kandidat hiç, s’kemi folur me deputet hiç. Në studio janë lakuar krejt emra të tjerë, që nuk është mirë, se janë autoritete të mëdha, të mira, të respektuara”, tha ndër të tjera në emision Haziri.