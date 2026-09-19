Dënimi i Thaçit dhe të tjerëve, Vlora Çitaku i kërkon Hagës që ta publikojë aktgjykimin e plotë e pa asnjë redaktim
Deputetja e PDK-së, Vlora Çitaku, ka kërkuar publikimin e plotë të aktgjykimit përmes të cilit janë dënuar Hashim Thaçi dhe të tjerët. Ajo ka thënë se s’mund të dënosh çlirimtarët e një populli, e pastaj të mos e publikosh aktgjykimin e plotë e pa asnjë redaktim. “Le ta shohë populli se mbi çfarë “faktesh” e…
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Deputetja e PDK-së, Vlora Çitaku, ka kërkuar publikimin e plotë të aktgjykimit përmes të cilit janë dënuar Hashim Thaçi dhe të tjerët.
Ajo ka thënë se s’mund të dënosh çlirimtarët e një populli, e pastaj të mos e publikosh aktgjykimin e plotë e pa asnjë redaktim.
“Le ta shohë populli se mbi çfarë “faktesh” e “dëshmish” është ndërtuar një vendim i tillë ndaj katër burrave që rastësisht janë gjallë, sepse kur e kanë veshur uniformën me tri shkronjat e arta, më afër se këmishën në trup e kanë pasë vdekjen”, ka shkruar Çitaku.
Reagimi i plotë
Nuk mundesh me i dënu çlirimtarët në emër të popullit, e pastaj mos me e publiku të plotë, pa asnjë redaktim, aktgjykimin mbi të cilin i ke dënuar.
Të plotë. Pikë e presje.
Le ta shohë populli se mbi çfarë “faktesh” e “dëshmish” është ndërtuar një vendim i tillë ndaj katër burrave që rastësisht janë gjallë, sepse kur e kanë veshur uniformën me tri shkronjat e arta, më afër se këmishën në trup e kanë pasë vdekjen.
Publikojeni të plotë. Pa redaktime