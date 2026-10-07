Këta janë policët që do ta ruajnë Presidenten Shiroka-Pula, mes tyre edhe një grua
Pjesëtarët e Njësisë për Mbrojtje të Afërt të Policisë së Kosovës kanë publikuar një fotografi me presidenten e re të Kosovës, Justina Shiroka-Pula. Në mesin e pjesëtarëve të ekipit që do të kujdeset për sigurinë e presidentes së re është edhe një police. Fotografia është publikuar para ceremonisë së inaugurimit të Shiroka-Pulës, e cila sot…
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Pjesëtarët e Njësisë për Mbrojtje të Afërt të Policisë së Kosovës kanë publikuar një fotografi me presidenten e re të Kosovës, Justina Shiroka-Pula.
Në mesin e pjesëtarëve të ekipit që do të kujdeset për sigurinë e presidentes së re është edhe një police.
Fotografia është publikuar para ceremonisë së inaugurimit të Shiroka-Pulës, e cila sot ka marrë zyrtarisht detyrën e presidentes së Republikës së Kosovës.
Njësia për Mbrojtje të Afërt është përgjegjëse për sigurimin e personaliteteve të larta shtetërore, përfshirë presidenten e Republikës.
Shiroka-Pula u zgjodh presidente e Kosovës me 81 vota në Kuvend, në seancën e mbajtur në mesnatën mes të martës dhe të mërkurës.