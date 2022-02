Kërkohet paraburgim për babain nga Gjakova që dyshohet se dhunoi njërën vajzë dhe tentoi ta sulmojë tjetrën

Një rast i rëndë është raportuar gjatë ditës së djeshme ku dyshohet se babai kishte dhunuar në vazhdimësi seksualisht vajzën e tij, e poashtu ka tentuar të prekë me forcë të vajzën tjetër të tij të miturën A.K.

Prokuroria Themelore në Gjakovë, sot ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit nga Gjykata kompetente në Gjakovë, ndaj të pandehurit F.K., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprat penale “Dhunimi në vazhdimësi”, dhe “Sulm seksual”.

“Prokuroria njofton se, në muajin korrik 2021, në dy raste të ndara, i pandehuri F.K., e detyron të kryejë akt seksual pa pëlqimin e saj, vajzën e tij, të dëmtuarën e mitur, E.K. Me këto veprime ka kryer veprën penale ”Dhunimi në vazhdimësi”, nga neni 227 paragrafi 7, lidhur me paragrafin 4, nën paragrafin 4.9, lidhur me paragrafin 1 dhe nenin 77 të KPRK-së.”, thuhet në njoftimin për media.

Gjithashtu, në muajin shtator 2020, me qëllim seksual dhe pa pëlqimin e saj, tenton me forcë ta prek të dëmtuarën e mitur, vajzën e tij, A.K.

“Me këto veprime ka kryer veprën penale “Sulmi seksual”, nga neni 229, paragrafi 5, lidhur me paragrafin 3 nën paragrafi 3.9, lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.Prokurori i rastit ndaj të pandehurit F.K., ka kërkuar masën e paraburgimit në afat prej 30 ditësh”, thuhet tutje në njoftim.

I pandehuri, me urdhër të prokurorit gjendet në ndalim nga data 07 shkurt 2022./Lajmi.net/