Kërcënon me radikalizim nëse s’ka “ndryshim situate”, ja çka thotë tjetër organizatori i bllokadave në pikat kufitare Organizatori i bllokadave në pikat kufitare, Rasha Rojeviq ka kërcënuar me radikalizëm nëse s’ka “normalizim të situatës” deri më 1 tetor. Rojeviq, ka thënë për Tanjug se nuk ka bllokadë në asnjë vendkalim, duke thënë se qarkullimi në Jarinjë gjatë gjithë kohës ka qenë normal, por thotë se qarkullimi i automjeteve me mallra me dokumente…