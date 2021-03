Kërcënohet Duda Balje

Madje, siç shkruan vetë ajo, ka pranuar edhe tri telefonata anonime.

Balje, këtë njoftim e bëri përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”.

Më poshtë edhe statusi i saj i plotë.

REAGIM PUBLIK: SOT U KËRCNOVA PATURPËSISHT !

Dëshiroj të ju informoi që sot pasdite kam marrë tri telefonata anonime ( dy në gjuhën sërbe dhe një në gjuhën shqipe) ku nga persona të panjohur jam kërcnuar paturpësisht dhe duke më pohuar ” kujdes për votimin e radhës në kuvendin e Kosovës”!

Unë e kuptoj që dikuj ja kam prish planet dhe ai ” dikushi” nuk po pajtohet me humbjen. Por, ju premtoj që këta njerzë të cilët fshihen pas numrave të panjohur e të cilët po përpiqen të falsifikojn dokumente me qëllim të deskriditimit tim politik, me argumente do ti zhveshi ” lakuriq” para organeve të drejtësis të Kosovës.

I premtoj popullit të Kosovës që votën time kurr askush nuk do të mund ta ndryshoj.

Jam krenare me angazhimin tim për shtetin tim!

Duda. /Lajmi.net/