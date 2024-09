Këngëtarja “merr në thu” gjatë sfilatës, rrëzohet në skenë

Këngëtarja dhe aktorja meksikane Belinda Peregrín Schüll u rrëzua gjatë shfaqjes së modes në Javën e Modës në Paris.

Belinda mori pjesë në sfilatën e L’Oreal Walk Your Worth dhe u ‘pengua’ gjatë ecjes duke përfunduar në dyshemenë e pistës.

Këngëtarja Anitta, e cila ka mbajtur edhe sfilatën, i ka ardhur me shpejtësi në ndihmë dhe e ka inkurajuar që ecjen ta bëjë deri në fund. Belinda më vonë bëri shaka me veten në rrjetet sociale

“Nuk ka rëndësi sa herë bie, është se si ngrihesh. Faleminderit Anitta”, ka shkruar ajo. Ajo e krahasoi rënien e saj me rënien e Carrie Bradshaw në serialin Sex and the City, në episodin The Real Me. “Momenti më i mirë i jetës sime edhe pse nuk e imagjinoja ashtu”, ka thënë ajo me shaka.

Për shkak të mënyrës sesi e ka përballuar pas aksidentit, sot shumë njerëz e lavdërojnë në rrjetet sociale dhe e quajnë “mbretëresha”.