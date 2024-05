Abdixhiku nga Dragashi: Përbashkimi rreth së djathtës sot mbetet prioritet nacional

Ai ka thënë se përbashkimi rreth së djathtës sot mbetet prioritet nacional.

“I lumtur me pritjen qytetare në çdo anë, qytet e fshat. Lidhja po rritet, lidhja po bëhet siç ka qenë e destinuar gjithherë; e popullit, e qytetarëve e secilit patriot të djathtë! Vizitova dhe dy biznese; ‘Meka Food’ dhe ‘Aeg Sharr’. Pashë nga afër përkushtimin e jashtëzakonshëm që ndërmarrësit e punëtorët japin secilën ditë. ‘Rruga e Re’ përbrendëson aspiratat e sektorit privat, si gjenerator i zhvillimit e punësimit. Jemi me ta, do të jemi gjithnjë me ta!”, ka shkruar Abdixhiku në Facebook. /Lajmi.net/