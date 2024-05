Lajçaku i bindur se do të arrihet marrëveshja për çështjen e dinarit Emisari i Bashkimit Evropian, Miroslav Lajçak është shprehur i bindur se do të ketë marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë për çështjen e dinarit. Lajçak ka konfirmuar se do të jetë nikoqir i takimit në fund të kësaj jave mes këtyre dy palëve, duke thënë se arritja e një marrëveshje kërkon fleksibilitet e kompromis. “Do të…