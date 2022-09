Kënga e re e Bebe Rexhës, aktualisht më e dëgjuara në botë

Përmes një postimi në Twitter, faqja zyrtare e Billboard Charts në bazë të shitjeve të javës që lamë pas, kënga “I’m good (Blue)” është zgjedhur si më e dëgjuara e momentit në të gjithë botën.

Lajmit për suksesin e këngës duket t’iu ketë gëzuar edhe vetë artistja Rexha e cila e ka ndarë imazhin e klasifikimeve me më shumë se 10 milionë ndjekësit e saj në Instagram.

Ky nuk ishte suksesi i vetëm që Bebe dhe David kanë korrur me këngën “I’m good (Blue)”, ditë më parë ylli i hitit “Sabotage”, arriti që për të parën herë në karrierën e saj prej artisteje të zë vendin e parë si kënga më e dëgjuar në Mbretërinë e Bashkuar.

Kjo këngë vjen si ripërpunim i këngës së famshme “Da Ba Dee” të grupit italian Eiffel 65 dhe aktualisht numëron afro 10 milionë klikime në platformën, YouTube./Lajmi.net/

This week’s top-selling songs:

1. @davidguetta & @BebeRexha I’m Good (Blue)

2. @kanebrown w/ #KatelynBrown Thank God

3. @_YungBleu & @NICKIMINAJ Love In The Way

4. @OneRepublic I Ain’t Worried

5. @NICKIMINAJ Super Freaky Girl

— billboard charts (@billboardcharts) September 26, 2022