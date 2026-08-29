Totaj për bisedimet Kurti-Abdixhiku: Atij njeriu nuk i besohet, nuk i dihet çka i bie në mendje

Kryetari i Prizrenit, Shqir Totaj, ka folur sot për bisedimet që po ndodhin në mes të Kurtit dhe Abdixhikut për temën e presidentit. Totaj ka thënë se veprimet e Kurtit s’mund t’i analizosh përmes logjikës, meqë Kurti shpesh herë befason me veprime të palogjikshme. “E vështirë të parashikohet. Atij njeri nuk i besohet. Nuk i…

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29/08/2026 15:09

Kryetari i Prizrenit, Shqir Totaj, ka folur sot për bisedimet që po ndodhin në mes të Kurtit dhe Abdixhikut për temën e presidentit.

Totaj ka thënë se veprimet e Kurtit s’mund t’i analizosh përmes logjikës, meqë Kurti shpesh herë befason me veprime të palogjikshme.

“E vështirë të parashikohet. Atij njeri nuk i besohet. Nuk i dihet cka i bie në mendje atij”, ka thënë Totaj.

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