Totaj për bisedimet Kurti-Abdixhiku: Atij njeriu nuk i besohet, nuk i dihet çka i bie në mendje
Kryetari i Prizrenit, Shqir Totaj, ka folur sot për bisedimet që po ndodhin në mes të Kurtit dhe Abdixhikut për temën e presidentit. Totaj ka thënë se veprimet e Kurtit s’mund t’i analizosh përmes logjikës, meqë Kurti shpesh herë befason me veprime të palogjikshme. “E vështirë të parashikohet. Atij njeri nuk i besohet. Nuk i…
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Kryetari i Prizrenit, Shqir Totaj, ka folur sot për bisedimet që po ndodhin në mes të Kurtit dhe Abdixhikut për temën e presidentit.
Totaj ka thënë se veprimet e Kurtit s’mund t’i analizosh përmes logjikës, meqë Kurti shpesh herë befason me veprime të palogjikshme.
“E vështirë të parashikohet. Atij njeri nuk i besohet. Nuk i dihet cka i bie në mendje atij”, ka thënë Totaj.