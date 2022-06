KEDS njofton për ndërprerjen e rrymës gjatë ditës së nesërme

Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet

21.06.2022

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prishtinë

1.

Nga TS 110/35/ 10[kV] Palaj do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Prelluzha (kodi: 18024003) prej orës 10:30 deri ne ora 14:30

Vendet: Fidanishtë, Fidanishtë Kastriot, Hashanët, Elektro monti, Palaj, Stanovc i Ulët, Prilluzha, Gllavotinë Bivolak, Zhilivodë, Strovc dhe Bequk.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i izolatorëve dhe shtyllave.

Pejë

1.

Nga TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Lumbardhi (kodi 53000005) prej orës 10:00 deri ne ora 14:00

Vendet: Lluka e Epërme, Lluke Gecaj, Pozhari, Gllogjan, Shaptej, Lumbardh, Irzniq, Ratishe, Gramaqel, Maznik.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, mirëmbajtje preventive – nderimi i shtyllave të dëmtuara të tensionit të mesëm.

2.

Nga NS 110/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Klinavci (kodi 52000002) prej orës 11:00 deri ne ora 15:00

Vendet: Bekaje (një pjesë), Binq, Gjurgjevik i Vogël, Grapc, Kërnicë, Klinavcë, Leskoc, Ranoc (një pjesë) dhe Shtupel.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, ndërrimi i dy shtyllave të tensionit të mesëm lokacioni -Binqë –Grapc.

Prizren

1.

Nga NS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

LP 10kV Zhupa (kodi: 31000026 ) nga ora 09:00 deri në ora 16:00.

Vendet: fshatrat: Bogushevc, Drajçiq, Gornjasellë, Llokovicë, Lubinjë e Epërme, Lubinjë e Poshtme, Manastricë, Mushnikovë, Nebregoshtë, Pllanjan, Prevallac, Reçan, Sredskë, Stajkoc dhe Struzhë.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, pastrimi i linjave shpërndarëse nga vegjetacioni.

2.

Nga NS 35/10[kV] Prizreni IV do të ndërprehet:

LP 10[kV] Bajram Curri (kodi: 30033008 ) nga ora 11:00 deri 15:00

Vendet: rrugët: 10 Kukësi, 417 Xhevat Berisha, 437 Mbreti Pleurat (një pjesë), 584 Bajram Curri (një pjesë) dhe 8 William Walker (një pjesë).

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, revizion ne LP 10kV, ndërrimi/përforcimi i shtyllave të dëmtuara.

Mitrovicë

1.

Nga NS 110/10[kV] Vushtria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Stacioni Hekurudhor (kodi:73000004) nga ora 10:00 deri 14:00

Vendet: fshatrat: Akrashticë, Ashlan, Balinc, Beqiq, Bruznik, Bukosh, Dolak, Dubovc, Galicë, Hercegov, Liqej, Lugmir, Mikushnicë (një pjesë), Novolan (një pjesë), Okrashticë, Oshlan, Pantinë, Shtitaricë, Shtruher, Stacioni Hekurudhor dhe Taraxha (një pjesë).

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, kontrolli i trafove për Ulët dhe ndërrimi i izolatorëve dhe shtrëngimi i përçuesve.

Gjilan

1.

Nga TS 110/20(10) kV Kamenica do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Rubovci (kodi 62000003) prej orës 10:00 deri ne ora 13:00

Vendet: fshatrat: Berivojcë (një pjesë) dhe Ruboc.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, ndërrimi i kokave kabllovike në TS12.

Ferizaj

1.

Nga NS 35/10[kV] Kaçanik do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Voskopoja (kodi: 40043001) nga ora 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: fshatrat: Biqec, Bob (një pjesë), Dubravë, Dushkaja, Kovaçec, Kukaj, Magj.Ferizaj-Kaçanik (një pjesë), Nikaj, Rekë, Soponicë, Tusha, Trimor (Kovaçec) (një pjesë) dhe rruga Vëllezërit Çaka (një pjesë).

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, zëvendësimi i shtyllave të thyera me të rejat, ndërrimi i përçuesve dhe izolatorëve.

2.

Nga NS 110/35/10[kV] Lipjan do të ndërprehet:

LP 10[kV] QMI I (kodi: 41000011) prej orës 10:00 deri në ora 11:00

Pa tension mbesin edhe këta trafostacione:

TS 10/04 kV Rezidenca Marigona 1 (kodi: 10000001110) prej orës 13:00 deri në ora 17:00

TS 10/04 kV L. Marigona sh.p.k.Erolld Belegu (kodi: 10000001139) prej orës 13:00 deri në 17:00

TS 10/04 kV Rasim Mrlaku”Marigona Rezidencë” (kodi: 10000001158) prej orës 13:00 deri në 17:00

Vendet: Magjistralja Ferizaj-Prishtinë (një pjesë), Magjistralja Lipjan-Prishtinë (një pjesë) dhe fshati Suhadoll (një pjesë), Atlantik grup, Univerziteti Fama, Solid, Buqaj SH.P.K, Potera, Baki Automobil, Viva Fresh, Hospital Kosova, Magjistralja Ferizaj-Prishtinë (një pjesë), Magjistralja Lipjan-Prishtinë (një pjesë- nga ura e Lipjanit përgjatë rrugës (Zonës industriale) deri tek rrethi i Maratonës dhe fshati Suhadoll (një pjesë), (një pjesë) e lagjes Marigona.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, shqyrtimi ë mbrojtjes rele dhe ndërrimi i furnizimit të motorit nga DC në AC.

3.

Nga NS 110/35/10[kV] Lipjan do të ndërprehet:

LP 10[kV] Burgu (kodi: 41000008) prej orës 10:00 deri në ora 11:00

Vendet: Burgu.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, shqyrtimi i mbrojtjes rele dhe ndërrimi I furnizimit të motorit nga DC në AC.

4.

Nga NS 110/35/10[kV] Lipjan do të ndërprehen:

LP 10[kV] Bablaku (kodi:41000001) prej orës 11:00 – 12:00 .

Vendet: Rubovci, Kojska, ETC, Firma Luma, Gurthyesi Nuredin Kuzhani dhe Lagjja e Jeta e re.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, shqyrtimi i mbrojtjes rele dhe ndërrimi i furnizimit të motorit nga DC në AC.

5.

Nga NS 110/35/10[kV] Lipjan do të ndërprehet:

LP 10[kV] Baza e Asfalltit (kodi: 41000005) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Vendet: Baza e asfaltit, Jeta e re, Gracka e Vjetër, Topliqani dhe Gracka e Vogël.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, shqyrtimi I mbrojtjes rele dhe ndërrimi I furnizimit te motorit nga DC në AC.

6.

Nga NS 110/35/10[kV] Lipjan do të ndërprehet:

LP 10[kV] Lypjani-Qendra (kodi: 41000006) prej orës 12:00 deri në ora 13:00.

Vendet: Një pjesë e qytetit, rrugët “Lidhja e Prizrenit”, “Tahir Sinani”, “Komandant Kumanova” Ambulanta etj.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, shqyrtimi i mbrojtjes rele dhe ndërrimi i furnizimit te motorit nga DC në AC.

7.

Nga TS 110/35/10[kV] Lipjani do të ndërprehet:

Dalja – LP 10[kV] Kraishta (kodi 41000002) prej orës 12:00 deri në ora 13:00.

Vendet: Rufci i Ri, Rufci i Vjetër, Hallaqi i Vogël, Hallaqi i Madh, Ribar i Vogël, Ribar i Madh, Zllakuqan, Kraishta, Bujani, BreguiI Zi, Godanci i Epërm, Varigoci dhe Kraishta.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, Shqyrtimi I mbrojtjes rele dhe ndërrimi i furnizimit të motorit nga DC në AC.

8.

Nga NS 110/35/10[kV] Lipjan do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Sllovija (kodi:41000003) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Vendet: fshatrat: D.Gushterica, G.Gushterica, Dobratin, Gadime e Ulët (një pjesë), Gllavicë, Livagjë, Marec, Sllovi dhe Smallushë.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, shqyrtimi I mbrojtjes rele dhe ndërrimi i furnizimit të motorit nga DC në AC.

9.

Nga NS 110/35/10[kV] Lipjan do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Zona Industriale ( kodi: 41000009) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Vendet: Një pjesë e fshatit Konjuh dhe disa konsumatorë komercial të fshatit Livagjë/Livade, Magj. Ferizaj-Prishtinë dhe Magjistralja Lipjan-Prishtinë.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, Shqyrtimi I mbrojtjes rele dhe ndërrimi i furnizimit te motorit nga DC ne AC

10.

Nga NS 110/35/10[kV] Lipjan do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Konjuhi (kodi:41000004 ) nga ora 14:00 deri 15:00

Vendet: Fshatrat: Akllap (lagja e Akllapit) (një pjesë), Banullë, Gumnasellë (një pjesë), Janevë, Konjuh, Lipjan (lagja e Akllapit) (një pjesë), Lagja e Burimit, Lagja e Re (një pjesë), Lipjan (një pjesë), Magj. Ferizaj-Prishtinë (një pjesë), Magj. Lipjan-Prishtinë, Çallapeku (një pjesë), Lagja Sadik Shala dhe Udhëkryqi Janjevë-Lipjan (një pjesë).

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, shqyrtimi i mbrojtjes rele dhe ndërrimi i furnizimit te motorit nga DC në AC.

11.

Nga NS 110/35/10[kV] Lipjan do të ndërprehet:

LP 10[kV] Shkolla e M-Adem Gllavica (kodi:41000010) nga ora 14:00 deri 15:00

Vendet: Lipjan

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, shqyrtimi i mbrojtjes rele dhe ndërrimi i furnizimit të motorit nga DC në AC.

12.

Nga NS 110/35/10[kV] Lipjan do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Sllovija (kodi:41000003) nga ora 10:00 deri 15:30

Vendet: fshatrat: D.Gushterica, G.Gushterica, Dobratin, Gadime e Ulët (një pjesë), Gllavicë, Livagjë, Marec, Sllovi dhe Smallushë.

Arsyeja: Pune e planifikuara në projektin: 0102050622 LP 10 (20) [kV] Diobratin – Gushtericë e Ulët 1.

22.06.2022

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Pejë

1.

NS 35/10[kV] Klina do të ndërprehet:

LP 10[Kv] J05-Zajmi (kodi: 52000104) nga ora 10:30 deri 12:30

Vendet: Fshatrat: Bokshiq, Deiq, Dollovë, Drenovcë, Dugojevë, Grabanicë, një pjesë e Klinës, Polcë (një pjesë), Potërç, Potërç i Epërm, Videjë dhe Zajm.

Arsyeja: Montimi i GM pas ndërrimit të ormanit të djegur në TS Polcë 1 Kodi 52000104002.

22.06.2022

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

Nga NS 110/10 kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

TS 10/04[kV] TS Qyteteza Pejton 2 (kodi: 19100001001) nga ora 09:00 deri 17:00

Vendet: Rr. Justiniani (ambasada Finlandeze), Pashko Vasa dhe Mbreti Zog, shitoret në nënkalim.

Arsyeja: Identifikimi i furnizimit të disa konsumatorëve, shkyçja bëhet sipas nevojës.

2.

Nga NS 110/10 kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

TS 10/04[kV] Mujo Ulqinaku (kodi: 12000023104) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

Vendet: Mujo Ulqinaku.

Arsyeja: Identifikimi i furnizimit të disa konsumatorëve, shkyçja behet sipas nevojës.

3.

Nga TS 110/20(10)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja nr.8 (me kod:19000079) në dy termine nga ora 09:00 deri 09:10 dhe nga ora 11:50 deri 12:00

Vendet: Rrugët Arif Rama,Shaqir Igrishta,Një pjes Zllatar

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, manipulim me ndarasit e tensionit të mesëm.

Pa tension do të mbesin këto trafostacione:

1. NS 10/0.4kV TS F.P Dibra1 kodi: 19100007023 nga ora 09:00 deri 12:00

2. NS 10/0.4kV TS F.P Dibra 2 kodi: 19100007066 nga ora 09:00 deri 12:00

3. NS 10/0.4kV TS F.P Dibra 3 k kodi: 19100007067 nga ora 09:00 deri 12:00

4. NS 10/0.4kV TS F.P Dibra 4 kodi: 19100007068 nga ora 09:00 deri 12:00

5. NS 10/0.4kV TS F.P Dibra 5 kodi: 19100007081) nga ora 09:00 deri 12:00

6. NS 10/0.4kV TS Bregu i Diellit 1 TS 10 kodi:19100017086 nga ora 09:00 deri 12:00

7. NS 10/0.4kV TS Rambuje 4-Lumezët kodi: 19100007077 nga ora 09:00 deri 12:00

8. NS 10/0.4kV TS Rambuje 2- kodi:11000015140 nga ora 09:00 deri 12:00

9. NS 10/0.4kV TS Rambuje 3- kodi:11000015141 nga ora 09:00 deri 12:00

Vendet: rrugët: një pjesë e rr. Enver Maloku, një pjesë e rr Hilmi Rakovica, një pjesë e rr Eqrem Çabej, një pjesë e rr Hajrullah Abdullahu, një pjesë e rr. Rifat Burgjeviq, një pjesë e rr. Hyzri Talla në afërsi të Qendrës tregtare në Bregun e Diellit, Matiçani, Zllatari dhe rr.Isa Kastarati.

Arsyeja: Detektimi i kabllove. Vërejtje: Duhet Automjeti matës.

Disa dalje korrespondojnë me kode te reja e disa me te vjetra KUJDES!

Gjakovë

1.

NS 35/10 [kV] Gjakova I do të ndërprehet:

NS 10/0.4[kV] TS Meje 1 (Lapidari) (kodi: 80080006130) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

NS 10/0.4kV[kV] Shishmon i Rrafshët 2 (kodi: 80080006032 ) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

NS 10 0.4kV [kV] TS Dallashaj (kodi:80080006137) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

Vendet: Meje 1, Shishmon i Rrafshët dhe Dallashaj.

Arsyeja: Kyçja e konsumatorëve të rinj.

Mitrovicë

1.

Nga NS 110/10[kV] Vushtrria 2 do të ndërprehet:

LP 10[kV] Tregu i Blertë (kodi: 73000002) nga 09:00 deri 11:00

Vendet: rrugët: Adem Jashari, Alpet Shqiptare (një pjesë), Avdyl Rama (një pjesë), Bajram Curri, Dëshmorët e Kombit, e Kosovës, e Tiranës (një pjesë), e Maqedonisë (një pjesë), Fahruk Beqiri, Isa Boletini (një pjesë), Isa Mernica (një pjesë), Ismajl Qemajli, Kadri Zeka, Kalaja, Lidhja e Lezhës (një pjesë), Marin Barleti, Mehmet Konjuhi, Mic Sokoli, Nexhip e Ferat Draga, Pandeli Sotiri, Çamërisë (një pjesë), Hamit Hyseni (një pjesë), Isa Ahmeti (një pjesë), Sheshi i Lirisë, Sylejman Vokshi (një pjesë) dhe një pjesë e Vushtrisë.

Arsyeja: Energjiizmi i kabllove të reja në TS 10/0.4 kV Trafo te Kalaja dhe Trafo te Posta.

23.06.2022

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

Nga NS 110/10 kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

TS 10/04[kV] TS Qyteteza Pejton 2 (kodi: 19100001001) nga ora 09:00 deri 17:00

Vendet: Rr. Justiniani (Ambasada Finlandeze), Pashko Vasa dhe Mbreti Zog dhe shitoret në nënkalim.

Arsyeja: Identifikimi i furnizimit të disa konsumatorëve, shkyçja behet sipas nevojës.

2.

Nga NS 110/10 kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

TS 10/04[kV] Mujo Ulqinaku (kodi: 12000023104) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

Vendet: Mujo Ulqinaku

Arsyeja: Identifikimi i furnizimit të disa konsumatorëve, shkyçja behet sipas nevojës.