Katy Perry ngjitet sonte në skenën e “Sunny Hill Festival”

“Sunny Hill Festival” nis sonte edicionin e dytë në Kosovë me një numër të madh artistësh vendorë dhe ndërkombëtarë. Në natën e parë do të performojnë Dhurata Dora, Sahati, La Fazani dhe artistë të tjerë, ndërsa në orën 22:30 pritet të ngjitet në skenë ylli botëror i popit, Katy Perry. Festivali pritet të mbledhë mijëra…

ShowBiz

31/07/2026 18:13

“Sunny Hill Festival” nis sonte edicionin e dytë në Kosovë me një numër të madh artistësh vendorë dhe ndërkombëtarë.

Në natën e parë do të performojnë Dhurata Dora, Sahati, La Fazani dhe artistë të tjerë, ndërsa në orën 22:30 pritet të ngjitet në skenë ylli botëror i popit, Katy Perry.

Festivali pritet të mbledhë mijëra adhurues të muzikës për tri net me atmosferë të veçantë.

Artikuj të ngjashëm

July 31, 2026

Filmi “Dua” zgjedhet si propozimi zyrtar i Kosovës për Oscars 2027

July 31, 2026

Dua Lipa rikthehet në Prishtinë, publikon pjatën me pite, speca dhe ajvar

July 31, 2026

Rita Ora publikon fotografi nga koncertet e kaluara: Mezi pres të...

July 30, 2026

​George Clooney detyrohet të evakuoj shtëpinë e tij në Francë për...

Lajme të fundit

Zyrtare: Mykhailo Mudryk është liruar nga akuzat për...

Kufizime të përkohshme për kamionët mbi 20 tonë në autoudhë më 1 gusht

Cakolli: Vendimi i Kushtetueses qartëson rendin e ditës...

Dogana zbulon medikamente të fshehura në autobus, vlera...