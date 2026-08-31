Katër shoferë kapen duke vozitur deri në 188 km/h në rrugën Gjakovë–Klinë
Policia e Kosovës ka intensifikuar kontrollet në trafikun rrugor në rajonin e Gjakovës, në kuadër të planit operativ “Vera 2026”, me qëllim parandalimin e kundërvajtjeve dhe rritjen e sigurisë në komunikacion. Gjatë një kontrolli të shpejtësisë, të zhvilluar më 30 gusht në fshatin Vraniq, në segmentin rrugor Gjakovë–Klinë, ku shpejtësia e lejuar është 60 kilometra…
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Policia e Kosovës ka intensifikuar kontrollet në trafikun rrugor në rajonin e Gjakovës, në kuadër të planit operativ “Vera 2026”, me qëllim parandalimin e kundërvajtjeve dhe rritjen e sigurisë në komunikacion.
Gjatë një kontrolli të shpejtësisë, të zhvilluar më 30 gusht në fshatin Vraniq, në segmentin rrugor Gjakovë–Klinë, ku shpejtësia e lejuar është 60 kilometra në orë, Policia ka identifikuar katër drejtues të automjeteve që tejkaluan në mënyrë të konsiderueshme kufizimin e shpejtësisë.
Sipas Policisë, dy shoferë janë kapur duke vozitur me shpejtësi prej 188 dhe 162 km/h, ndërsa dy të tjerë me 135 dhe 123 km/h.
Për dy drejtuesit që tejkaluan shpejtësinë me 188 dhe 162 km/h, janë shqiptuar nga 500 euro gjobë, pesë pikë negative dhe masa mbrojtëse e ndalimit të drejtimit të mjeteve motorike për gjashtë muaj.
Ndërsa, dy drejtuesit e tjerë, të cilët u kapën me 135 dhe 123 km/h, janë dënuar me nga 300 euro gjobë, tri pikë negative dhe ndalim të drejtimit të mjeteve motorike për tre muaj.
Policia Rajonale e Gjakovës u ka bërë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë kufizimet e shpejtësisë dhe rregullat e komunikacionit, duke theksuar se shpejtësia e lartë përbën rrezik serioz për sigurinë rrugore.