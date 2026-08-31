A do ta votoj Bekim Sejdiun për President? Hoti përgjigjet shkurt: Jo
Kandidati konsensual për President i dal nga marrëveshja VV-LDK, është Bekim Sejdiu. Ai është propozuar sot në mbledhjen e fundit që kanë mbajtur këto dy parti ndërsa është bërë publik para mediave. Deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti ka thënë se nuk do ta votoj atë. “Jo” ka thënë shkurt Hoti për Express.
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Kandidati konsensual për President i dal nga marrëveshja VV-LDK, është Bekim Sejdiu.
Ai është propozuar sot në mbledhjen e fundit që kanë mbajtur këto dy parti ndërsa është bërë publik para mediave.
Deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti ka thënë se nuk do ta votoj atë.
“Jo” ka thënë shkurt Hoti për Express.