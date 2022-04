Kastrati: Politika e jashtme version më i keq se “Big Brother”, Thaçi dikur ia siguronte Kosovën mbi 100 njohje

Kastrati këto deklarata i ka bërë në profilin e tij në ‘Facebook’, duke thënë se ish-presidenti Hashim Thaçi nuk merrej me kriza botërore, por i siguronte Kosovës mbi 100 njohje, shkruan lajmi.net.

“Hashim Thaçi kryeminstër e president kishte profil të lartë ndërkombëtar. Pesha e tij ndihej në çdo vizitë jashtë vendit sepse e njihnin si njeriun që kishte negociuar dhe nënshkruar dy marrëveshje historike për Kosovën ( Rambujenë dhe Pavarësinë). Ai nuk merrej shumë se çfarë duhet tê bëj perëndimi në vatra të krizës si p.sh atëbotë në Siri, por në koordinim me partnerët perëndimor siguroj përmbi 100 njohje për Kosovën”, shkruan ai në ‘Facebook’.

Kastrati i ka komentuar edhe intervistat e Osmanit nëpër mediumet ndërkombëtare, duke e quajtur si tentim të sforcuar të ndërtimit të profilit ndërkombëtar.

“Gjuha e saj e urrejtjes për kundërshtarët politik buron nga kompleksi i inferioritetit qê kjo ka në raport me politikanët me profile të larta ndërkombëtare si Hashim Thaçi apo ta zêmë Edi Rama. Kjo është arsyeja pse Osmani mundohet me intervista e me zor tê ndërtoj profilin e saj ndërkombëtar duke dalur shumë qesharake. P.sh. sot në një intervistë ju paska shit mend SHBA e BE se ata duhet ti dhurojnê Ukrainës aeroplan ushtarak. HA HA HA”, shkruan ai.

Postimi i plotë:

POLITIKA E JASHTME E KOSOVËS NJË VERSION EDHE MË I KEQ SE ” BIG BROTHER”

Vjosa Osmani SKA profil ndërkombëtar. Nuk e njohin diplomatët e huaj për asnjë rezultat të shënuar diplomatik në të kaluarën. Kur e takojnë pyesin rrotull ” kush është kjo” ?. Ska asnjë njohje për Kosovën qe një vit.

A e imagjinoni se sa qeshin ata diplomat me të…..a imagjinoni si ndihen ata kur një Presidente e një vendi si Kosova me afera si p.sh. kjo e punësimeve në KEK ju tregon atyre strategji USHTARAKE për Ukrainën? A imagjinoni si qeshin diplomatët perëndimor kur kjo ju thotë jepni aeroplan Ukrainës ndërsa vendi që kjo përfaqëson ka refuzuar gazin amerikan?

Mjerim o miq… politikat e jashtme për mjerim.