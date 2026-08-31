Kandidatura e Sejdiut, vjen reagimi i parë nga PDK-ja
Pas marrëveshjes së arritur mes LDK-së dhe Vetëvendosjes për kandidaturën e Bekim Sejdiut për president të vendit, ka reaguar edhe deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu. Musliu ka thënë shkurt për IndeksOnline se kandidatura e Sejdiut nuk është diçka e panjohur. “Nuk është diçka e panjohur, është punë që 60-të javë”, ka deklaruar shkurt Musliu.
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Pas marrëveshjes së arritur mes LDK-së dhe Vetëvendosjes për kandidaturën e Bekim Sejdiut për president të vendit, ka reaguar edhe deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu.
Musliu ka thënë shkurt për IndeksOnline se kandidatura e Sejdiut nuk është diçka e panjohur.
“Nuk është diçka e panjohur, është punë që 60-të javë”, ka deklaruar shkurt Musliu.