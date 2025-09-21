Kanadaja njeh Palestinën shtet

Bota

21/09/2025 15:23

Kanadaja ka shpallur sot zyrtarisht njohjen e saj ndaj Palestinës, shtet.

Këtë e bëri të ditur kryeministri kanadez Mark Carney, përmes platformës X, ndërsa i ofron edhe partneritet.

“Kanadaja njeh Shtetin e Palestinës dhe ofron partneritetin tonë në ndërtimin e premtimit për një të ardhme paqësore si për Shtetin e Palestinës ashtu edhe për Shtetin e Izraelit.”

