“Kam rënë, jam i lagur”, mesazhi i fundit i shqiptarit 75-vjeçar para se të gjendej i pajetë në Itali
Një 75-vjeçar shqiptar, Eqerem Ahmetaj, është gjetur i pajetë në një kanal në zonën rurale të San Zeno, në periferi të qytetit të Brescias në Itali. Sipas mediave italiane, trupi i tij u zbulua mesditën e së shtunës, më 28 nëntor. Ahmetaj, i cili jetonte prej 20 vitesh në Itali, ishte larguar nga banesa më…
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Një 75-vjeçar shqiptar, Eqerem Ahmetaj, është gjetur i pajetë në një kanal në zonën rurale të San Zeno, në periferi të qytetit të Brescias në Itali.
Sipas mediave italiane, trupi i tij u zbulua mesditën e së shtunës, më 28 nëntor.
Ahmetaj, i cili jetonte prej 20 vitesh në Itali, ishte larguar nga banesa më 21 nëntor. Ai jetonte vetëm, por mbahej në kujdes nga familjarët, ish-bashkëshortja dhe tre fëmijët e tij, shkruan Panorama.com.
Kontakti i fundit me të afërmit kishte qenë të shtunën e kaluar, në orën 19:21, kur ai iu kishte dërguar një mesazh duke thënë: “Kam rënë, jam i lagur”.
Pas këtij komunikimi, ai nuk ishte përgjigjur më në telefon. Kërkimet e policisë u përqendruan në zonën ku sinjali GPS i pajisjes së tij ishte lokalizuar. Pavarësisht kontrolleve të kryera në ditët e mëparshme, trupi u gjet vetëm të shtunën.