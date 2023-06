“Kam folur me Messin”, Xavi tregon se ylli argjentinas është prioriteti kryesor i Barcelonës

Flitet për një rikthim të Lionel Messit në klubin e Barcelonës dhe kjo mund të ndodh shumë shpejt, shkruan Lajmi.net

Këtë e konfirmon edhe trajneri i kampionit të këtij sezoni në La Liga, Xavi. I cili thotë se prioriteti kryesor i klubit është Lionel Messi, që tashmë e ka konfirmuar edhe largimin nga PSG-ja.

“Kam folur me Lionel Messin. Është e çartë që prioriteti ynë është kthimi i tij. E kam thënë tashmë se gjithçka varet nga ai”, u shpreh Xavi

Kujtojmë që Lionel Messi ka oferta edhe nga klubet e Ligës Profesionale nga Arabia Saudite./Lajmi.net/

