Jorginho nuk tregon nëse do të qëndrojë te Chelsea Mesfushori i Chelseas, Jorginho, nuk ka dhënë detaje nëse do të qëndrojë ose jo te skuadra londineze. Futbollisti u pyet në lidhje me bisedimet për kontratë, duke u mjaftuar së thëni se kontaktet ekzistojnë, por pa specifikuar ndonjë detaj të veçantë brenda tyre. “Bisedimet vijojnë. Është normale që të vijojnë”, u përgjigj ai duke qeshur,…