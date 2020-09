Johnson: BE po kërcënon Irlandën e Veriut me një “bllokadë ushqimore”

Qeveria britanike prezantoi të mërkurën në Parlament një projektligj mbi tregun e brendshëm që i jep mundësi të marrë vendime të njëanshme mbi çështjet relative për tregtinë me provincën e Irlandës së Veriut, raporton ATSh.

Ky tekst, që kundërshton pjesërisht marrëveshjen që rregullon daljen e Britanisë së Madhe nga BE, vështirëson diskutimet e nisura që prej marsit për të negociuar për një marrëveshje mbi marrëdhënien e ardhshme mes Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Europian.

Në një artikull të publikuar në gazetën britanike “Daily Telegraph”, Boris Johnson shpjegon se kishte qenë i detyruar për këtë ekstremitet, të cilin ai e njeh si një shkelje të ligjit ndërkombëtar.

“Në qoftë se nuk biem dakord me kushtet e BE-së, BE-ja do të përdorë një interpretim ekstrem të Protokollit të Irlandës Veriore për të vendosur një kufi të plotë tregtar përgjatë Detit të Irlandës, i cili ndan provincën nga pjesa tjetër e mbretërisë”, shkruan ai.

“Na është thënë që BE-ja jo vetëm që do të vendosë tarifa mbi mallrat që kalojnë tranzit nga Britania e Madhe drejt Irlandës së Veriut, por ajo mund të ndërpresë transportin e prodhimeve ushqimore të Britanisë së Madhe drejt Irlandës së Veriut”, shton ai.

“Më duhet të them se kurrë nuk e kemi besuar seriozisht se BE-ja do të ishte në gjendje të përdorte një traktat, të negociuar me mirëbesim, për të bllokuar një pjesë të Britanisë së Madhe apo që BE do të kërcënonte realisht për të shkatërruar integritetin ekonomik dhe territorial të Britanisë së Madhe”, thekson Johnson.

“Një interpretim i tillë do të rrezikonte seriozisht paqen dhe stabilitetin në këtë provincë britanike e cila u përgjak nga tre dekada “Trazirash” deri në nënshkrimin e marrëveshjes së paqes të së Premtes së Shenjtë në vitin në vitin 1998″, nënvizon kryeministri britanik, Boris Xhonson.