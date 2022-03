Joe Biden reagon për vdekjen e Madeleine Albright

Biden përmes një cicërime në Twitter tha se Albright ishte një forcë për mirësinë, mirësjelljen dhe për lirinë.

Sipas tij, duar e saja e kthyen valën e historisë.

“Madeleine Albright ishte një forcë për mirësinë, madhështinë, mirësjelljen – dhe për lirinë. Të sajat ishin duart që e kthyen valën e historisë. Mua dhe Jill do të na mungojë shumë dhe do t’i dërgojmë dashurinë dhe lutjet tona familjes së saj”, shkroi Biden në twitter.

Deklarata e plotë e Biden për Albright:

Madeleine Albright ishte një forcë.

Të sajat ishin duart që e kthyen valën e historisë.

Si një vajzë e re, ajo gjeti një shtëpi në Shtetet e Bashkuara – pasi familja e saj u largua nga vendi i tyre i lindjes, Çekosllovakia gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe Perdja e Hekurt u rrëzua në Evropën Qendrore dhe Lindore. Babai i saj, një diplomat, u shënua për vdekje nga regjimi sovjetik. Ajo kaloi pjesën tjetër të ditëve të saj duke mbrojtur lirinë në mbarë botën dhe duke ngritur lart ata që vuajtën nën represion.

Ajo ishte një emigrante e arratisur nga persekutimi. Një refugjat që ka nevojë për një strehë të sigurt. Dhe si shumë para saj – dhe pas – ajo ishte me krenari amerikane.

Për ta bërë këtë vend që ajo e donte edhe më të mirë – ajo sfidoi konventat dhe theu barrierat përsëri dhe përsëri. Si nënë e përkushtuar e tre vajzave të dashura, ajo punoi pa u lodhur për t’i rritur ato, ndërsa fitoi doktoraturën dhe filloi karrierën e saj. Ajo i çoi talentet e saj fillimisht në Senat si punonjëse e senatorit Edmund Muskie, e ndjekur nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare nën Presidentin Carter. Dhe më pas në Kombet e Bashkuara ku shërbeu si ambasadore e SHBA-së, dhe në fund, bëri histori si gruaja jonë e parë Sekretare e Shtetit, e emëruar nga Presidenti Clinton.

Një studiues, mësues, autore bestseller dhe më vonë biznesmene e arrirë, Sekretarja Albright vazhdoi të këshillonte presidentët dhe anëtarët e Kongresit me aftësi të pashoqe dhe zgjuarsi diplomatike. Në çdo rol, ajo përdori intelektin e saj të ashpër dhe zgjuarsinë e mprehtë – dhe shpesh koleksionin e saj të pashoq të kunjave – për të çuar përpara sigurinë kombëtare të Amerikës dhe për të promovuar paqen në mbarë botën. Amerika nuk kishte kampione më të përkushtuar të demokracisë dhe të drejtave të njeriut sesa Sekretarja Albright, e cila e dinte personalisht dhe shkroi fuqishëm për rreziqet e autokracisë.

Puna me Sekretaren Albright gjatë viteve 1990 ishte ndër pikat kryesore të karrierës sime në Senatin e Shteteve të Bashkuara gjatë qëndrimit tim në Komitetin e Marrëdhënieve me Jashtë. Ndërsa bota e ripërcaktoi veten pas Luftës së Ftohtë, ne ishim partnerë dhe miq që punonim për të mirëpritur demokracitë e sapoçliruara në NATO dhe për t’u përballur me tmerret e gjenocidit në Ballkan.

Kur mendoj për Madeleine, gjithmonë do të kujtoj besimin e saj të zjarrtë se “Amerika është kombi i domosdoshëm”.

Në vitet pasi u largua nga qeveria, Sekretarja Albright nuk u largua kurrë nga ky besim. Si Kryetare e Institutit Kombëtar Demokratik për më shumë se dy dekada, dhe përmes organizatave të tjera që ajo këshilloi, ajo vazhdoi të mbrojë parimet demokratike si jetike të rëndësishme për interesat e Amerikës për liri, prosperitet dhe siguri.

Ajo vazhdoi të mentorojë dhe ushqejë gjenerata të reja ekspertësh të politikës së jashtme në Universitetin Georgetown, Qendrën Korbel për Studime Ndërkombëtare në Universitetin e Denverit, të quajtur sipas babait të saj, dhe më gjerë. Si gjithmonë, ajo ndau gjerësisht njohuritë dhe mençurinë e saj, por ajo ishte veçanërisht e përkushtuar për të mbështetur gjeneratën e ardhshme të grave udhëheqëse, duke përfshirë krijimin e Institutit Albright për Çështjet Globale në Kolegjin Wellesley.

Madeleine ishte gjithmonë një forcë për mirësinë, hirin dhe mirësjelljen – dhe për lirinë.

Jill dhe unë do të na mungojë shumë dhe do t’i dërgojmë dashurinë dhe lutjet tona vajzave të saj, Alice, Anne dhe Katie, motrës së saj Keti, vëllait të saj John, gjashtë nipërve dhe nipërve dhe mbesave të saj.