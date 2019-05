Jo vetëm një mit: Këto janë sëmundjet që mund të merrni, nëse flini me flokë të lagura

Ja cilat janë disa prej tyre:

1.Të nesërmen në mëngjes do të ngriheni me një dhimbje koke. Natën ndërsa flemë, temperatura e trupit zbret mjaftueshëm dhe nëse ju flini me flokë të lagur atëherë trupi juaj do ta ketë shumë të vështirë të mbajë një temperaturë konstante. Kjo gjë mund të shkaktojë dhe dhimbje koke, transmeton Koha Jone.

2. Akumulim bakteresh. Kjo është një prej arsyeve prej të cilave nuk duhet të flini kurrë me flokë të lagur. Për më tepër jemi në dijeni që jastëku është plot me baktere.

3.Probleme me lëkurën. Lagështia e flokëve gjatë kohës kur ne flemë, rrit rrezikun e problemeve me lëkurën, pasi mikroorganizmat kanë ambientin perfekt për t’u shumuar.

4. Rënia e flokëve. Nëse shqetësohesh që të mbash flokët e tu të shëndetshëm dhe të fortë, atëherë duhet patjetër të evitosh vesin e keq për t’i larë përpara se të shkosh për të fjetur. Kjo gjë bën që flokët e tu të jenë më të dobët dhe të këputen me lehtësi.