Kos thotë se negociatat për anëtarësimin e Shqipërisë në BE po zhvillohen më shpejtë se kurrë – përmend vitin 2027 si mundësi për t’i mbyllur

Komisioneri Evropian për Zgjerimin, Marta Kos, ka folur për progresin e madh që po e bën Shqipëria drejtë anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

Ajo ka thënë se përparimi është më I shpejt se kurrë.

Madje, ajo përmendi vitin 2027 si mundësi për përmbylljen e negociatave mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë.

“Bisedimet e pranimit në BE me Shqipërinë përparojnë më shpejt se kurrë. E përsërita se përparimi në negociata është një shenjë e qartë e angazhimit dhe mbështetjes së vazhdueshme të Shqipërisë. Përfshirja e të gjithë shoqërisë do të jetë thelbësore për të arritur qëllimin e Shqipërisë për të mbyllur negociatat deri në vitin 2027”, ka thënë ajo.