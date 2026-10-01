“Jo në emrin tim”, nis protesta në Prishtinë kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale Protesta kundër Gjykatës Speciale ka nisur. Shqiptarët kanë mbushur sheshin ‘Skënderbeu’ në Prishtinë në mbrojtje të çlirimtarëve. Lajme 01/10/2026 16:23 Protesta kundër Gjykatës Speciale ka nisur. Shqiptarët kanë mbushur sheshin ‘Skënderbeu’ në Prishtinë në mbrojtje të çlirimtarëve. Artikuj të ngjashëm October 1, 2026 “O do t’ju sjell këtu…” Nasim Haradinaj u çon të fala... October 1, 2026 Deputeti i Parlamentit Studentor: Liria s’erdhi vet – Historia nuk mund... October 1, 2026 Hyn në fuqi Marrëveshja Kosovë–EFTA, realizohet eksporti i parë nga Dheu... October 1, 2026 Pankarta e një qytetari në protestë: Kryegjykatësi Charles Smith nën siluetën... October 1, 2026 Irani thotë se ka marrë përgjigjen e SHBA-së për propozimin e armëpushimit October 1, 2026 Trump shqyrton pezullimin e përkohshëm të eksporteve të naftës përballë shtrenjtimit... Lajme të fundit “O do t’ju sjell këtu…” Nasim Haradinaj u... Deputeti i Parlamentit Studentor: Liria s’erdhi vet –... Hyn në fuqi Marrëveshja Kosovë–EFTA, realizohet eksporti i... Pankarta e një qytetari në protestë: Kryegjykatësi Charles...