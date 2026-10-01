“Jo në emrin tim”, nis protesta në Prishtinë kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale

Protesta kundër Gjykatës Speciale ka nisur. Shqiptarët kanë mbushur sheshin ‘Skënderbeu’ në Prishtinë në mbrojtje të çlirimtarëve.

Lajme

01/10/2026 16:23

Protesta kundër Gjykatës Speciale ka nisur.

Shqiptarët kanë mbushur sheshin ‘Skënderbeu’ në Prishtinë në mbrojtje të çlirimtarëve.

Artikuj të ngjashëm

October 1, 2026

“O do t’ju sjell këtu…” Nasim Haradinaj u çon të fala...

October 1, 2026

Deputeti i Parlamentit Studentor: Liria s’erdhi vet – Historia nuk mund...

October 1, 2026

Hyn në fuqi Marrëveshja Kosovë–EFTA, realizohet eksporti i parë nga Dheu...

October 1, 2026

Pankarta e një qytetari në protestë: Kryegjykatësi Charles Smith nën siluetën...

October 1, 2026

Irani thotë se ka marrë përgjigjen e SHBA-së për propozimin e armëpushimit

October 1, 2026

Trump shqyrton pezullimin e përkohshëm të eksporteve të naftës përballë shtrenjtimit...

Lajme të fundit

“O do t’ju sjell këtu…” Nasim Haradinaj u...

Deputeti i Parlamentit Studentor: Liria s’erdhi vet –...

Hyn në fuqi Marrëveshja Kosovë–EFTA, realizohet eksporti i...

Pankarta e një qytetari në protestë: Kryegjykatësi Charles...