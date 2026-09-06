Jakup Imeri ndahet nga jeta, PDK-ja e kujton si njeri me vlera të larta njerëzore e kombëtare

Ka ndërruar jetë, Jakup Imeri nga Mitrovica. Për vdekjen e tij, kanë njoftuar zyrtarët e Partisë Demokratike, pasi i ndjeri ishte, kryetar i nëndegës së këtij subjekti në fshatin Shipol. “Jakupi ishte një njeri i veçantë, me vlera të larta njerëzore, familjare e kombëtare. Ishte i përkushtuar, organizator i mirë, i respektuar, i dashur dhe…

Lajme

06/09/2026 11:31

Ka ndërruar jetë, Jakup Imeri nga Mitrovica. Për vdekjen e tij, kanë njoftuar zyrtarët e Partisë Demokratike, pasi i ndjeri ishte, kryetar i nëndegës së këtij subjekti në fshatin Shipol.

“Jakupi ishte një njeri i veçantë, me vlera të larta njerëzore, familjare e kombëtare. Ishte i përkushtuar, organizator i mirë, i respektuar, i dashur dhe gjithmonë mikpritës. Me punën dhe karakterin e tij, ai fitoi respektin dhe dashurinë e të gjithë atyre që e njohën. Kujtimi për Jakupin do të mbetet i përhershëm”, thuhet në reagimin e ish-deputetit, Bekim Haxhiu.

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