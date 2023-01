Jakub Kiwior pritet të zyrtarizohet sot si lojtari më i ri i Arsenalit Qendërmbrojtësi polak, Jakub Kiwior së shpejti do zyrtarizohet si lojtari më i ri i Arsenalit. Kështu së paku raporton eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano, transmeton lajmi.net. Sipas italianit, Jakub Kiwior do të nënshkruajë kontratën e tij më vonë sot, ai do të zbulohet si lojtar i ri i Arsenalit deri në qershor 2028. 22 vjeçari…