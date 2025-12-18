Jake Paul tallet me boksierin britanik në “Face to Face”
Sport
Të shtunën zhvillohet një meç interesant mes Jake Paul dhe Anthony Joshua.
Sot dyshja paten një takim kokë më kokë para meçit që zhvillohet nesër, e premte.
Joshua që dikur luftonte për tituj botëror, tani do të boksoj kundër ish-youtuberave, pra Jake Paul.
Jale Paul ka zhvilluar 13-meçe deri tani, ku ka 12 fitore (7 me nokaut) dhe një humbje.
Kurse Joshua ka zhvilluar 32 meçe, ka shënuar 28 fitore (25 nokaut) dhe 4 humbje (2 me nokaut).
Jake Paul and Anthony Joshua just faced off again 👀
Still can’t get over the size difference… #JakeJoshua pic.twitter.com/IJV92Y3kJ5
— Championship Rounds (@ChampRDS) December 18, 2025