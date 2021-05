Ja pse shikimi sy më sy me një person tjetër mund t’ju ndryshojë jetën

Ky artikull do t’ju bëjë të vlerësoni rëndësinë e mësimit të kësaj aftësie në gjuhën e trupit…

Njerëzit zakonisht bëjnë kontakte sy më sy 30 deri në 60% të kohës kur janë në një bisedë. Mirëpo, për të krijuar një lidhje emocionale të vërtetë, duhet 60-70%, shkruan “IconStyle”.

Kontakti sy më sy është një aftësi që zotërohet me praktikë. Nëse jeni duke u përpjekur të merrni një pikë gjatë një mbledhje bordi ose në një mbrëmje romantike me dikë, vështrimi mund të thotë më shumë se fjalët tuaja, transmeton lajmi.net.

Ky artikull do t’ju bëjë të vlerësoni rëndësinë e mësimit të kësaj aftësie në gjuhën e trupit:

Ju mban më të vetëdijshëm

Në një grup shoqëror, nëse shihni dikë që po ju shikon, mund të filloni të përqëndroheni më shumë në veprimet tuaja. Mund të jetë diçka pozitive që ju shërben. Mirëpo, ndonjëherë shikimet sy më sy mund të jenë edhe të sikletshme me dikë që nuk e njihni. Nëse ky është rasti, injorojeni!

Shton kiminë mes jush

Kontakti me sy rrit vetëdijen. Nëse shikoni romantikisht në sytë e të dashurit tuaj, ata menjëherë do të kenë ato fluturat në stomak. Dhe kjo është një kënaqësi për të dy.

I bën fjalët tuaja të paharrueshme

Nuk ka rëndësi nëse po flisni me kolegët apo me partnerin: shikimi sy më sy është një shenjë besimi dhe sinqeriteti. Është gjithashtu një mënyrë efektive për t’u siguruar që ata t’ju kushtojnë vëmendje dhe të mbajnë mend ato që po thoni. Kjo teknikë mund të jetë po aq e efektshme nëse po jepni prezantime në biznes ose po përpiqeni ta bëni fëmijën tuaj të kuptojë diçka.

I ndihmon njerëzit që të të kuptojnë dhe të të mbajnë mend

Ju mund të keni vënë re se njerëzit e suksesshëm kanë një mënyrë të veçantë për të bërë gjeste dhe shikojnë njerëzit teksa flasin. Gjuha e fortë e trupit është çelësi i suksesit të tyre. Hulumtimet kanë treguar se kontakti me sy, i shoqëruar me një lëvizje të papritur, mund t’i bëjë njerëzit të të mbajnë mend. Gjuha e fortë e trupit shoqëruar me një vështrim të thellë ka një ndikim shumë të fortë në një audiencë. /Lajmi.net/