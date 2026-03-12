Izraeli sulmon Bejrutin dhe Libanin jugor

Bota

12/03/2026 19:21

Forcat Mbrojtëse të Izraelit (IDF) thonë se kanë filluar një “valë të gjerë sulmesh” kundër infrastrukturës që i përket grupit Hezbollah të mbështetur nga Irani në Libanin jugor.

Ajo thotë se sulmet po kryhen “paralelisht” me sulmet në Bejrut, kryeqytetin e Libanit.

Deklarata vjen pasi IDF lëshoi ​​një paralajmërim për banorët në Bejrut, konkretisht ata në lagjen Bachura, që të evakuohen menjëherë, ka raportuar BBC.

