Izraeli sulmon Bejrutin dhe Libanin jugor
Bota
Forcat Mbrojtëse të Izraelit (IDF) thonë se kanë filluar një “valë të gjerë sulmesh” kundër infrastrukturës që i përket grupit Hezbollah të mbështetur nga Irani në Libanin jugor.
Ajo thotë se sulmet po kryhen “paralelisht” me sulmet në Bejrut, kryeqytetin e Libanit.
Deklarata vjen pasi IDF lëshoi një paralajmërim për banorët në Bejrut, konkretisht ata në lagjen Bachura, që të evakuohen menjëherë, ka raportuar BBC.