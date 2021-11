Italia zbulon listën e të ftuarve për ndeshjet e nëntorit

Italia dy ndeshjet e fundit të kualifikimeve për “Katar 2022” do t’i luajë ndaj kombëtareve të Zvicrës, respektivisht Irlandës Veriore.

Ndeshjen e parë ‘azurët’ do ta luajnë në shtëpi ndaj Zvicrrës të premten më 12 nëntor, gjersa tre ditë më vonë ata do të udhëtojnë në Irlandë më 15 nëntor.

The 2⃣8⃣ players called up by Roberto Mancini for the upcoming #WCQ fixtures against Switzerland and Northern Ireland 💪#Azzurri 🇮🇹 #VivoAzzurro pic.twitter.com/CMjU5YswIZ

— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) November 5, 2021