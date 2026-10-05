Ismaili: Situata është krijuar nga kryeministri Kurti, Ligji për Specialen kërkon drejtësi dhe transparencë
Deputeti i PDK-së, Uran Ismaili, ka komentuar situatën e krijuar në Kuvendin e Kosovës dhe zhvillimet lidhur me Ligjin për Dhomat e Specializuara. Ai ka thënë se situata aktuale, sipas tij, është krijuar nga kryeministri Albin Kurti. “Është kryekëput një situatë e cila është krijuar nga kryeministri i Kosovës, i cili filloi me pompozitet për…
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Deputeti i PDK-së, Uran Ismaili, ka komentuar situatën e krijuar në Kuvendin e Kosovës dhe zhvillimet lidhur me Ligjin për Dhomat e Specializuara.
Ai ka thënë se situata aktuale, sipas tij, është krijuar nga kryeministri Albin Kurti.
“Është kryekëput një situatë e cila është krijuar nga kryeministri i Kosovës, i cili filloi me pompozitet për idenë e mbështetjes së ligjit, i cili në realitet është një ligj që kërkon drejtësi, nuk është një ligj që po i bëhen favore një partie, apo një partie tjetër”, ka deklaruar Ismaili.
Sipas tij, qëllimi i ligjit është sigurimi i drejtësisë dhe transparencës.
“Është një ligj i cili kërkon që të ketë drejtësi, që të ketë transparencë”, ka thënë deputeti i PDK-së. /Lajmi.net/