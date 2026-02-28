Ish-vila e Enver Hoxhës në flakë, protestuesit e PD hedhin ‘breshëri’ molotovësh dhe fishekëzjarrësh

Ish-vila e Enver Hoxhës në flakë, protestuesit e PD hedhin seri molotovësh Zjarri ka përfshirë godinën, ndërsa menjëherë kanë ndërhyrë autoritetet duke hedhur ujë, raporton TCh. Protestuesit më pas janë larguar duke marshuar në drejtim të Kryeministrisë, aty ku është vendosur një kordon policie.

Lajme

28/02/2026 20:58

Ish-vila e Enver Hoxhës në flakë, protestuesit e PD hedhin seri molotovësh

Zjarri ka përfshirë godinën, ndërsa menjëherë kanë ndërhyrë autoritetet duke hedhur ujë, raporton TCh.

Protestuesit më pas janë larguar duke marshuar në drejtim të Kryeministrisë, aty ku është vendosur një kordon policie.

Artikuj të ngjashëm

February 28, 2026

Netanyahu: Ka shumë tregues që udhëheqësi suprem i Iranit ka “vdekur”

February 28, 2026

PDK: Takimi me Kurtin nuk ishte për pazare, por për zgjidhje...

February 28, 2026

Macron: Franca nuk është përfshirë në sulmet ndaj Iranit, diplomacia duhet...

February 28, 2026

Ministria e Jashtme e Iranit: Ali Khamenei është gjallë – disa...

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

November 3, 2025

​Sa për qind e familjeve në Kosovë nuk kanë qasje në internet?

Lajme të fundit

Netanyahu: Ka shumë tregues që udhëheqësi suprem i Iranit ka “vdekur”

PDK: Takimi me Kurtin nuk ishte për pazare,...

Macron: Franca nuk është përfshirë në sulmet ndaj...

Ministria e Jashtme e Iranit: Ali Khamenei është...