Ish partnerja e Ben Affleck reagon për paraqitjen e tij me JLo-n në karpetin e kuq

Një fanse e tillë është ish e dashura e drejtorit të Argo, Gwyneth Paltrow.

Stilistja 52-vjeçare e këngëtarit “Jenny From the Block”, Mariel Haenn, ndau fotografi nga dalja zyrtare e Bennifer të Premten, 10 Shtator. Ajo e mbishkrua postimin e saj në Instagram, “Here for it #Bennifer ❤️‍🔥.” Menjëherë pas kësaj, themeluesi i Goop, 48 vjeç, komentoi, “Mirë, kjo është e bukur” për ish -partnerin e saj dhe flakën e tij aktuale.

Affleck, 49 vjeç dhe Lopez morën pjesë në premierën e tapetit të kuq për filmin e tij të ri, Dueli i fundit, në festivalin e filmit të Premten, ku banori i Nju Jorkut veshi një fustan të gjatë të bardhë Georges Hobeika me një dekolte të zbukuruar në kristale. Bukuroshja e saj mbante një smoking të zi ndërsa çifti bëri paraqitjen e tyre të parë zyrtare së bashku në 18 vjet.

Çifti fillimisht datonte nga 2002 në 2004 para se të ndërpriste fejesën e tyre. Më parë, ylli i Good Will Hunting ishte i lidhur me Paltrow pasi ata punuan së bashku në Shakespeare in Love. Affleck dhe aktorja Iron Man ishin së bashku për tre vjet para se të ndaheshin në vitin 2000.

Mbështetja e fundit e Paltrow për Bennifer nuk është hera e parë që ajo është shprehur për lidhjen e saj të kaluar. Në qershor, faqja e saj në Instagram e markës Goop përdori një fotografi kthyese të ish -çiftit për të krijuar një meme në lidhje me pozicionin e fundit të Mercury në retrograde.

Si rezultat i romancës së epokës së tyre të viteve ’90, alumi i Politikanit u etiketua si “Binjakët”, ndërsa Affleck i pëshpëriti në vesh, duke përfaqësuar “Merkurin në retrogradë”.

Goop e mbishkroi fotografinë, “” isshtë sezoni “, para se themeluesi i saj të dalë me kënaqësi nga faqja e saj, duke shkruar:” Oh zot, ju djema “.

Pas ndarjes së tyre, Paltrow vazhdoi të martohej me Chris Martin – me të cilin ajo ndan fëmijët Apple, 17, dhe Moses, 15 – para se ata të “ndaheshin me vetëdije” në 2014. Ajo më vonë u martua me Brad Falchuk në Shtator 2018.

Affleck, nga ana e tij, vazhdoi me Lopez para ndarjes së tyre në 2004. Ai më pas ishte i martuar me Jennifer Garner nga viti 2005 deri në vitin 2015. Vendasja nga Masaçusets u ribashkua më vonë me këngëtaren në prill pasi ylli i Hustlers i dha fund fejesës së saj shumëvjeçare me Alex Rodriguez. Një muaj më vonë, një burim konfirmoi për Us Weekly se dyshja ishin “në takim të plotë”./Lajmi.net/