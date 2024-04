Ish-ambasadori amerikan Delawie: Kur do ta hiqni qafe fusnotën e Kosovës

Duke publikuar lajmin për votimin në Asamblenë e KiE-së, Delawie e ka shtruar një pyetje.

Ndonëse e vlerësoi si lajm të mirë për Kosovën, ish-ambasadori amerikan pyeti se kur do të hiqet qafe fusnota në emrin e Kosovës.

Good news for Kosovo and Europe. But when will they finally get rid of the asterisk*? https://t.co/2zzDtITGdv

— Ambassador Greg Delawie (@GregDelawie) April 18, 2024