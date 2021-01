Irani s’e dëgjon OKB-në, ekzekuton një pjesëtar të pakicave

Javid Dehghan, për të cilin thuhet se ka qenë udhëheqës i grupit militant sunit “Jaish al-Adl”, që në gjuhën shqipe do të thotë “Ushtria e Drejtësisë”, ishte dënuar me ekzekutim me varje në litar për vrajsen me armë zjarri të dy zyrtarëve të sigurisë pesë vjet më parë në provincën juglindore, Sistan-Baluchistan.

Përmes një postimi në rrjetet sociale të premten, Zyra për të Drejtat e Njeriut e Kombeve të Bashkuara bëri thirrje kundër ekzekutimit të këtij personi dhe e dënoi vargun e ekzekutimeve, që, sipas kësaj zyreje, janë së paku 28 vetëm nga mesi i dhjetorit. Në mesin e të ekzekutuarve ka pjesëtarë të pakicave, shkruan Reuters, transmeton Gazeta Express.

Organizatat botërore për të drejtat e njeriut shpesh e kanë kritikuar Iranin për shkeljen e të drejtave të njeriut dhe numrin e madh të personave të ekzekutuar. Sipas organizatës “Amnesty International”, Irani është shteti i dytë në botë që ka ekzekutuar më së shumti persona të dënuar, pas Kinës.