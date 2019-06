Investim 2 miliardë euro – Volkswagen zgjedh shtetin ku do ta hap fabrikën e re të veturave

Lista e markës gjermane fillimisht kishte pesë shtete si opsion, por zgjedhjet që nga ajo kohë janë ngushtuar në Turqi dhe Bullgari, raporton Hurriyet Daily News. Gjatë tre muajve të fundit, zyrtarët e VW kanë bërë vizita dhe bisedime në dy vendet kandidate.

Megjithatë, sipas medias gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, kryetari i VW, Herbert Diess, ishte në Turqi javën e kaluar për të diskutuar çështjet e infrastrukturës për një fabrikë të mundshme që mund të hapte në krahinën perëndimore të Manisa. Shefi gjithashtu thuhet se ka zhvilluar bisedime me zyrtarë qeveritarë në kryeqytetin e Turqisë, Ankaranë.

Herën e fundit që një kompani automobilistike investoi shumë në Turqi ishte në vitin 1997 me Toyota dhe Honda. Sidoqoftë, toka e thyer në Manisa do të ishte një hap i madh përpara për ekonominë turke, veçanërisht nëse VW fillon të prodhojë modele të shumëfishta me vlerë të lartë në vend.

Ky investim pritet të kap vlerën 2 miliardë euro.