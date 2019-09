Instagram merr një vendim të rëndësishëm

Të mërkurën, Instagram njoftoi se do të kufizonte postimet për produkte diete dhe kirurgji kozmetike, në përpjekje për të luftuar ndikimin negativ që postimet e kësaj natyre kanë në imazhin e trupit, transmeton lajmi.net.

Sipas platformës, në bazë të politikës së re, e cila do të zbatohet edhe në Facebook, postimet që promovojnë produkte për humbje peshe ose kirurgji kozmetike me stimuj për t’i blerë, do t’i nënshtrohen kufizimeve të moshës, përkatësisht do i ndalojnë përdoruesit nën moshën 18-vjeç të qasen në to.

Për më tepër, postimet për produktet për humbje peshe që bëjnë “oferta të mrekullueshme” dhe janë të lidhura me zbritje do të ndalohen ose hiqen.

Emma Collins, menaxherja e politikave publike në Instagram, tha që kompania ka punuar me ekspertë të jashtëm për të bërë ndryshimet e lartcekura.

“Ne dëshirojmë që Instagram të jetë një hapësirë pozitive për të gjithë ata që e përdorin. Kjo politikë është pjesë e punës sonë të vazhdueshme, për të ulur presionin që njerëzit ndonjëherë mund të ndjejnë si rezultat i mediave sociale”, deklaroi ajo.

“Ne kemi kërkuar udhëzime nga ekspertë të vendeve të ndryshme, për t’u siguruar që çdo hap kufizues drejt kësaj përmbajtjeje do të ketë një ndikim pozitiv në komunitetin tonë të mbi një miliardë njerëzve në të gjithë botën”, precizoi Collins. /Lajmi.net/