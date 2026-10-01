Inspektorati i Punës ndalon punimet në Prizren dhe Malishevë pas konstatimit të parregullsive në sigurinë në punë

Inspektorati Qendror i Punës gjatë inspektimeve në dy objekte ndërtimi, përkatësisht në komunën e Prizrenit dhe në komunën e Malishevës, ka konstatuar se kishte parregullësi në mosmarrjen e masave për siguri dhe shëndet në punë. Për këtë arsye, Inspektorati Qendror i Punës ka njoftuar se ka nxjerrë vendime për ndalimin e përkohshëm të punimeve në…

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01/10/2026 16:20

Inspektorati Qendror i Punës gjatë inspektimeve në dy objekte ndërtimi, përkatësisht në komunën e Prizrenit dhe në komunën e Malishevës, ka konstatuar se kishte parregullësi në mosmarrjen e masave për siguri dhe shëndet në punë.

Për këtë arsye, Inspektorati Qendror i Punës ka njoftuar se ka nxjerrë vendime për ndalimin e përkohshëm të punimeve në këto objekte ndërtimi, deri në eliminimin e të gjitha mangësive të evidentuara dhe krijimin e kushteve të sigurta për zhvillimin e punës.

“Inspektorati Qendror i Punës mbetet i përkushtuar në mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit të punës dhe apelon te të gjithë punëdhënësit që të respektojnë standardet e sigurisë dhe shëndetit në punë, me qëllim të parandalimit të aksidenteve në vendin e punës”, ka njoftuar IQP. /Lajmi.net/

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