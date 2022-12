Iniesta për Messin: Me apo pa Kupën e Botës, ai është më i miri Andres Iniesta ka komentuar në lidhje me Leo Messin. Ish-mesfushori i Barcelonës, Iniesta ka folur për yllin argjentinas, Messi. Më 18 dhjetor Leo arriti të fitojë trofeun e vetëm që i mungonte në kabinetin e madh të tij, Kupën e Botës. Për shumëkënd pasi ai me Argjentinën u kurorëzuan kampion, u mbyll edhe dilema për…