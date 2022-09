Inflacioni në Kosovë prek nivele shqetësuese, në gusht arriti në 13 për qind Inflacioni vjetor në Kosovë deri në muajin gusht 2022, ka arritur në 13 për qind, bën me dije Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK). Kjo rritje e inflacionit përkthehet me rritjen enorme të çmimeve të shumë produkteve ushqimore në Kosovë këtë vit. Ndërsa, në krahasim më një muaj më herët, me korrikun 2022, inflacioni në…