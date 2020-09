Infektologu Sadiku: Po hyjmë në një periudhë ku ekziston rreziku i rritjes së numrit të rasteve me COVID-19

Infektologu, Izet Sadiku ka folur për gjendjen aktuale pandemike me COVID-19, si dhe rrezikshmërinë e rritjes së numrit të rasteve në muajt e ardhshëm.

Sadiku tha se në muajin korrik si dhe në pjesën e parë të muajit gusht ka pasur rritje të numrit të të infektuarve me COVID-19.

Mirëpo, ai theksoi se në pjesën tjetër të muajit gusht ky numër ka filluar të bie, por siç tha ai ekziston rreziku që në muajt e ardhshëm sërish të ketë rritje të numrit të rasteve në vend.

“Ju e dini që kemi pasur rritje të numrit të rasteve gjatë muajit korrik dhe pjesës së parë të gushtit, si dhe kemi një trend të zvogëlimit të rasteve në dy javët e fundit, raste të reja. Mirëpo, e din të gjithë se po hymë në një periudhë në të cilën jo vetëm ne, por të gjitha vendet evropiane kanë filluar të tregojnë rritje të numrit të rasteve dhe kjo bëhet pasi është fillimi i vitit të ri shkollor. Pastaj po hyjmë në fazën ku mund të ketë dhe viroza tjera sezonale që e rrezikojnë dhe më shumë situatën me COVID-19, prandaj po hyjmë në situatë që mund të rrezikoj apo mund të ndikoj në rritjen e numrit të rasteve me të infektuar me COVID-19”, ka thënë ai për Telegrafin.

Sipas tij, ekziston rreziku i rritjes së numrit të rasteve edhe me fillimin e vitit shkollor dhe atë akademik, pasi siç theksoi Sadiku lëvizja e popullatës është më e madhe.

“Në shtator është fillimi i vitit shkollor, ndërsa në tetor fillimi i vitit akademik është rritja e numrit të studentëve, lëvizja më e madhe e popullsisë, e sigurisht ekziston rreziku për rritje të përhapjes apo rritja e numrit të rasteve të reja me COVID-19”, u shpreh ai.

Infektologu Sadiku ndër të tjera tha se institucionet e vendit duhet të kenë parasysh që të marrin masa si dhe të bëjnë analizimin e situatës pandemike me COVID-19, pasi qëllimi parësor është ruajtja e shëndetit të qytetarëve.

“Institucionet tona duhet të kenë parasysh marrjen e masave dhe analizimin e mirë të situatës për hapat që do të ndërmarrin, pasi qëllimi parësor i të gjitha veprimeve duhet të jetë ruajtja e shëndetit të popullatës. Prandaj, e keni parë dhe OBSH e ka pas deklaratën se nëse hymë në një fazë të lirimeve të vazhdueshme e pa përgatitje të mirëfilltë, në këtë rast fillimi i vitit të shkollor pa përgatitje të mirëfilltë, mund të shkaktoj gjendje shumë të rënduar epidemiologjike në atë vend. E njëjta gjë mund të ndodh në Kosovë, nëse ne mund të hyjmë të papërgatitur si duhet me fillim të vitit shkollor mund të rrezikojmë rritjen e rasteve. Numri i rasteve të reja në botë matet me numrin e kapaciteteve spitalore që i ka një shtet”, tha tutje infektologu Sadiku.

Ndryshe, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka bërë të ditur se numri total i rasteve pozitive është 13.454 raste nga 51.135 persona të dyshimtë në virusin SARS-CoV-2 dhe 525 raste të vdekjes.

IKSHPK njofton se derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 9.595 raste, kurse numri i rasteve aktive është 3.334.