Inaugurohet “FIFA Arena” në SHFMU “Hasan Prishtina” në Prishtinë

Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka inauguruar sot fushën “FIFA Arena” në SHFMU “Hasan Prishtina” në Prishtinë, njërën nga dy fushat e përfunduara në kuadër të këtij projekti të FIFA-s, në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës. Ademi tha se këto fusha moderne u dedikohen nxënësve dhe fëmijëve të komunitetit, duke theksuar…

Sport

20/12/2025 17:14

Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka inauguruar sot fushën “FIFA Arena” në SHFMU “Hasan Prishtina” në Prishtinë, njërën nga dy fushat e përfunduara në kuadër të këtij projekti të FIFA-s, në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës.

Ademi tha se këto fusha moderne u dedikohen nxënësve dhe fëmijëve të komunitetit, duke theksuar se “përmes projektit ‘FIFA Arena’ po i japim më shumë hapësirë futbollit spontan, i cili është bazë e rëndësishme për zhvillimin e talenteve”, transmeton lajmi.net.

Ai njoftoi gjithashtu se, bashkë me Komunën e Prishtinës, është nisur Liga e Shkollave, e cila synohet të shtrihet edhe në qytete të tjera, ndërsa përfitueset e para të projektit janë shkollat “Hasan Prishtina” dhe “Gjergj Fishta”.

“Jam i bindur se këto fusha do të ndikojnë në zbulimin e shumë talenteve që në të ardhmen do të jenë yje të futbollit”, u shpreh Ademi, duke falënderuar FIFA-n dhe Komunën e Prishtinës për bashkëpunimin./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 20, 2025

Thiago Silva pritet të transferohet tek gjiganti evropian, arrihet marrëveshja

December 20, 2025

Agim Ademi pret në FFK drejtorin e Federatave të Evropës në...

December 20, 2025

Kosovës i rritet vlera në “Transfermarkt”, e kalon edhe kundërshtarin e...

December 20, 2025

E rëndë: Dalin pamjet e momentit kur ekzekutohet futbollisti 33-vjeçar në...

December 19, 2025

“Na kërkoi falje”, bashkëlojtari i Salah tregon çfarë ju tha para...

December 19, 2025

Hansi Flick i ‘shtyen’ bisedimet për kontratën e re me Barcelonën

Lajme të fundit

Armando Broja rikthehet te goli, shënon në minutën...

Ehat Miftaraj padit Alban Krasniqin e VV-së për fyerje e shpifje

Braktisi foshnjën në ballkon, fëmija vdiq – arrestohet...

Policia gjobit me nga 1000 euro kompanitë për...