Ilir Meta kërkon lirinë, ish presidenti i drejtohet sërish Gjykatës së Lartë

Ilir Meta i drejtohet sërish Gjykatës së Lartë për lirimin nga qelia. Kërkesa e kreut të Partisë së Lirisë vjen pak ditë pasi u rrëzua në Apelin e GJKKO. Meta ndodhet në burg që prej tetorit të vitit 2024, i akuzuar për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje pasurie, për aferën CEZ-DIA, lobimin e LSI-së…

Lajme

04/11/2025 15:06

Ilir Meta i drejtohet sërish Gjykatës së Lartë për lirimin nga qelia.

Kërkesa e kreut të Partisë së Lirisë vjen pak ditë pasi u rrëzua në Apelin e GJKKO.

Meta ndodhet në burg që prej tetorit të vitit 2024, i akuzuar për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje pasurie, për aferën CEZ-DIA, lobimin e LSI-së në SHBA dhe pasuritë e padeklaruara.

Dosja u dërgua për gjykim në fund të gushtit nga SPAK. Edhe Monika Kryemadhi përballet me të njëjtat akuza si ish bashkëshorti i saj.

