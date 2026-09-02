Ilir Deda: Çfarëdo vendimi i Kuvendit të Kosovës duhet të verifikohet nga Gjykata Kushtetuese

Analisti politik, Ilir Deda ka folur për situatën politike në të cilën gjendet Kosova dhe vonesat e shkeljet e afateve kohore për krijimin e institucioneve. Deda ka thënë se çfarëdo veprimi që do të ndërmerret në drejtim të krijimit të institucioneve të reja duhet të çohet në Gjykatë Kushtetuese dhe të merret verifikimi nga Gjykata.…

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02/09/2026 17:47

Analisti politik, Ilir Deda ka folur për situatën politike në të cilën gjendet Kosova dhe vonesat e shkeljet e afateve kohore për krijimin e institucioneve.

Deda ka thënë se çfarëdo veprimi që do të ndërmerret në drejtim të krijimit të institucioneve të reja duhet të çohet në Gjykatë Kushtetuese dhe të merret verifikimi nga Gjykata.

“Besoj thellë se ckado që bën Kuvendi, duhet ta ketë verifikimin e Gjykatës Kushtetuese. Këtë e kam thënë pas shkeljes së 30 ditëshit”, ka thënë Deda në T7.

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