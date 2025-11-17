Igballe Huduti anulon hyrjen në BBVK, i përkeqësohet gjendja burrit të saj
Teologia e njohur, Igballe Huduti ka anuluar hyrjen në këtë edicion të Big Brother VIP Kosova.
Arsyeja është gjendja e rënduar shëndetësore e bashkëshortit të saj.
Këtë lajm e dha moderatori i BBVK-së, Alaudin Hamiti i cili i uroi shërim të shpejt burrit të Igballes.
Ai u shpreh se shpreson që së shpejti Igballen ta kemi pjesë të shtëpisë më të madhe në vend.