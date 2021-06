Identifikohen katër persona të zhdukur në luftë

Nesër familja Shabani nga Mitrovica do ta rivarrosë trupin e djalit të tyre Nezirit, i cili ishte zhdukur që nga viti 1999, kur ushtria serbe me forcë e kishin nxjerrë nga shtëpia.

Përveç Shabanit, këtë javë janë identifikuar edhe trupat e Dibran Dibranit, Zeqir dhe Magbule Mujës.

Të gjithë këta të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë, janë gjetur në varrezat e qytetit në veri të Mitrovicës. Familjarët kanë kërkuar më shumë angazhim institucional për personat e pagjetur.

Vitet në kërkim për djalin Nezirin kanë qenë të rënda e plot dhimbje për Xhevatin, i cili gjatë kësaj periudhe u ballafaqua me lajme të ndryshme për vendndodhjen e të birit.

“Çdo plagë shërohet a plaga e dhimbja për fëmijë kurrë nuk shërohet deri sa të na mbulojnë dërrasat. U dashtë me u ruajt pak prej tyre se hynim në gjynah me djem e me vajza, është dashur me u ruajt me ju dhen vullnet për jetë e sene se vështirë sepse ka pasur thashetheme se i kanë djegur në furra”, është shprehur babit i Neziri për ATV.

Ndërkaq në muajin e kaluar, në varrezën masive në Kizhevak të Serbisë përfunduan zyrtarisht gërmimet të cilat kishin filluar në vitin 2015, derisa mbetjet e para mortore u gjetën vetëm në nëntor të vitit të kaluar.

Sipas Fondit për të Drejtën Humanitare, edhe mbi 1 mijë e 600 persona janë të zhdukur nga lufta në Kosovë.